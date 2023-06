Etats-Unis: La coentreprise de Ford et SK va recevoir jusqu'à 9,2 milliards de dollars en prêt gouvernemental

par David Shepardson WASHINGTON (Reuter) - Le département américain de l'Énergie a annoncé jeudi son intention d'accorder un prêt à la coentreprise de Ford Motor et du fabricant sud-coréen de batteries SK On pour financer la construction de trois nouvelles usines de batteries dans les Etats du Tennessee et du Kentucky. La coentreprise Blue Oval SK pourrait obtenir, sous conditions, un prêt allant jusqu'à 9,2 milliards de dollars (8,37 milliards d'euros) dans le cadre du programme de prêts du gouvernement pour la fabrication de véhicules à technologie avancée (ATVM). SK On est une unité de SK Innovation en Corée du Sud. La coentreprise construit trois usines de fabrication de batteries dans le Kentucky et le Tennessee capables de produire collectivement plus de 120 gigawattheures par an, a déclaré le département de l'Énergie. Le projet devrait créer un total d'environ 5.000 emplois dans la construction, et 7.500 emplois dans l'exploitation une fois que les usines produiront des batteries. L'année dernière, le ministère a accordé 2,5 milliards de dollars à une coentreprise de General Motors et LG pour aider à financer la construction de nouvelles usines de fabrication de cellules de batterie au lithium-ion dans l'Ohio, le Tennessee et le Michigan. (Reportage David Shepardson ; version française Kate Entringer)