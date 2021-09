États-Unis: La Chambre des représentants se mobilise pour défendre l'avortement

Crédit photo © Reuters

par Susan Cornwell et Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - La Chambre des représentants, à majorité démocrate, compte débattre et voter sur un projet de loi visant à empêcher les Etats américains d'adopter des dispositions drastiques limitant le droit des femmes à l'avortement, comme celle approuvée récemment au Texas, a déclaré jeudi sa présidente Nancy Pelosi.

La probabilité de voir cette législation validée par le Sénat, où démocrates et républicains ont le même nombre d'élus, est cependant très réduite.

Dans un communiqué, Nancy Pelosi a estimé que la récente loi adoptée par le Texas, qui interdit l'avortement après six semaines de grossesse, est une "catastrophe pour les femmes du Texas, en particulier pour les femmes de couleur et les femmes des communautés à bas revenus".

La présidente de la Chambre des représentants a promis qu'un projet de loi sur le sujet serait présenté devant la chambre basse du Congrès après le 20 septembre, date de la reprise de ses travaux après la pause estivale.

De son côté, la porte-parole de la Maison blanche Jen Psaki a annoncé à la presse que le président Joe Biden allait engager des consultations avec les parlementaires au sujet d'une législation destinée à protéger le droit des femmes à l'avortement. Elle a indiqué qu'une série d'options était en cours d'examen, dont un projet de loi à la Chambre.

On ignore cependant encore si le Sénat se saisira d'un tel texte. La chambre haute est divisée en deux camps égaux de 50 sénateurs mais la vice-présidente Kamala Harris a le dernier mot pour trancher en cas d'égalité.

La plupart des projets de loi nécessitent cependant une majorité d'au moins 60 sénateurs pour être adoptés. Or la plupart des républicains sont opposés à l'avortement, l'un des sujets les plus clivants aux Etats-Unis, et nombre d'entre eux sont favorables à l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade de la Cour suprême, qui a jugé conforme à la Constitution le droit à l'avortement en 1973.

La question de l'IVG est revenue au premier plan de l'actualité depuis que la Cour suprême a validé mercredi soir, par cinq voix contre quatre, la loi texane interdisant l'avortement après six semaines de grossesse.

(version française Jean-Stéphane Brosse)