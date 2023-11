Etats-Unis : La Chambre des représentants adopte un projet de budget provisoire

WASHINGTON (Reuters) - La Chambre américaine des représentants a adopté mardi un projet de loi provisoire visant à éviter une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"). Le Sénat, à majorité démocrate, doit à présent voter la mesure et le président Joe Biden la ratifier avant vendredi minuit afin d'éviter un "shutdown". Les élus de la Chambre ont voté à 336 voix pour et 95 contre le projet de budget provisoire, une victoire pour son nouveau "speaker", Mike Johnson. Le texte prévoit un prolongement du financement du gouvernement américain aux niveaux actuels jusqu'en 2024, ce qui devrait permettre aux parlementaires de préparer un projet de budget exhaustif. (Reportage David Morgan; version française Camille Raynaud)