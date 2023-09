Etats-Unis: L'UAW va étendre sa grève chez Ford et General Motors

par David Shepardson et Joseph White DETROIT (Reuters) - Le syndicat américain des ouvriers de l'automobile, l'United Auto Workers (UAW), va étendre sa grève à de nouvelles usines des constructeurs General Motors et Ford, a annoncé vendredi son président Shawn Fain, alors que le mouvement pour des hausses de salaires entre dans sa troisième semaine. Plus de 7.000 ouvriers vont se joindre à ce mouvement de grève, a déclaré Shawn Fain, ce qui portera leur nombre total à 25.000. Aucune nouvelle usine de Stellantis ne sera en revanche affectée. "Malgré notre volonté de trouver un compromis, Ford et General Motors ont refusé de faire des progrès significatifs (dans les discussions)", a expliqué Shawn Fain dans une message vidéo diffusé vendredi matin. Selon des sources au fait de la question, le syndicat avait prévu d'annoncer une nouvelle grève chez Stellantis. Le groupe, maison-mère de Chrysler, a toutefois apporté d'importants changements à sa proposition de contrat peu avant la prise de parole de Shawn Fain, a dit ce dernier. Les nouvelles grèves dans l'usine Ford de Chicago, dans l'Illinois, et l'usine General Motors de Lansing, dans le Michigan, débuteront vendredi à midi (16h00 GMT). Les salariés de General Motors, Ford et Stellantis, trois constructeurs automobiles historiques aux Etats-Unis, ont débrayé le 15 septembre à l'appel de l'UAW, qui demande une augmentation des salaires et une plus grande sécurité de l'emploi alors que le secteur effectue sa transition vers les véhicules électriques. (Reportage David Shepardson et Joseph White; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)