Etats-Unis: L'UAW rejette les propositions des constructeurs automobiles

par David Shepardson (Reuters) - Le président de l'United Auto Workers (UAW) a déclaré vendredi que le syndicat américain souhaitait conclure un accord avec Stellantis, General Motors et Ford, mais que la possibilité d'une grève n'était pas écartée si les trois constructeurs ne présentaient pas de meilleures offres. Shawn Fain a annoncé que l'UAW avait rejeté les propositions de la société mère de Chrysler, Stellantis, GM et Ford Motor, alors que les conventions collectives de quatre ans existant entre le syndicat et les constructeurs doivent expirer le 14 septembre. "Nous voulons un accord. Nous sommes prêts à un accord. Mais ce doit être un accord qui respecte nos sacrifices et nos contribution", a déclaré Shawn Fain. "Si nous atteignons 23h59 jeudi... il y aura, si nécessaire, une grève." Les négociations devraient se poursuivre ce week-end. L'UAW a déclaré chercher à obtenir des améliorations "audacieuses" en matière de salaires et d'avantages sociaux, notamment des augmentations de salaires de plus de 40% sur quatre ans, des congés supplémentaires importants et le rétablissement des retraites à prestations définies qui avaient été supprimées pour les travailleurs les plus récents. (Avec la contribution de Joseph White à Detroit; version française Camille Raynaud)