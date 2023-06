Etats-Unis : L'inflation ralentit plus que prévu en mai

(Reuters) - La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en mai, montrent mardi les statistiques officielles, alimentant les anticipations d'une pause de la Réserve fédérale (Fed) dans le relèvement de ses taux à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi. L'indice des prix à la consommation (CPI) du Département du Travail a augmenté de 0,1% en mai en glissement mensuel, contre 0,4% en avril, et de 4% sur un an, contre 4,9% en avril. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement à 0,2% d'un mois sur l'autre et à 4,1% en rythme annuel. Si l'on exclut les éléments volatils comme les produits alimentaires et l'énergie, l'inflation sous-jacente ("core CPI") est ressortie en hausse de 0,4% en mai sur un mois, tandis que sur un an sa progression revient à 5,3%, en ligne avec les estimations des économistes interrogés par Reuters. L'économie américaine montre des signes de ralentissement, et les économistes estiment que la Fed pourrait suspendre ses hausses de taux afin d'évaluer la transmission de sa politique monétaire à l'économie."Les données sur l'inflation CPI ont montré clairement que la Fed doit maintenant prendre un congé estival en ce qui concerne sa politique monétaire", observe Naeem Aslam, responsable des investissements chez Zaye Capital Markets. L'inflation sous-jacente s'avère toutefois résistante et bien au-delà de l'objectif de 2% de la Fed. Les loyers élevés continuent de soutenir la dynamique d'inflation, de même que les prix des voitures et des camions d'occasion qui réagissent avec retard aux augmentations ayant eu lieu cet hiver et au printemps. "Il aurait probablement fallu une surprise significative sur la dynamique d'inflation pour convaincre la Fed de procéder à une hausse en juin", a déclaré Seema Shah, stratège en chef chez Principal Asset Management. "Pour autant, avec une inflation sous-jacente encore en progression en mai et des données sur l'emploi solides, la réunion de juillet de la Fed n'est pas jouée d'avance". L'inflation sous-jacente devrait toutefois refluer après mai, sous l'effet d'une modération des loyers et d'une baisse des prix des voitures et des camions d'occasion.Sur les marchés financiers, Wall Street évoluait en hausse tandis que les rendements des Treasuries repartaient de l'avant après avoir nettement reculé à la publication de la statistique sur l'inflation. (Lucia Mutikani, Diana Mandiá et Corentin Chappron pour la version française, édité par Blandine Hénault)