Etats-Unis: L'inflation dans les services clés reste élevée - Fed

Etats-Unis: L'inflation dans les services clés reste élevée - Fed













Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider (Reuters) - L'inflation dans des secteurs clés des services aux Etats-Unis "reste élevée et n'a pas montré de signes de détente", indique la Réserve fédérale américaine (Fed) dans son dernier rapport de politique monétaire au Congrès. Ce rapport donne un aperçu de la situation économique aux Etats-Unis avant l'audition au Capitole du président de la Fed, Jerome Powell, prévue la semaine prochaine. L'espoir de la Fed de parvenir à un ralentissement de l'inflation "pourrait dépendre en partie d'une nouvelle baisse des tensions sur le marché du travail", ce qui signifie une probable augmentation du chômage aux Etats-Unis, peut-on lire dans le rapport. "La demande de main-d'oeuvre a diminué dans de nombreux secteurs de l'économie, mais elle continue de dépasser l'offre de salariés disponibles, et le nombre d'emplois vacants reste élevé", ajoute le rapport. La croissance des salaires a ralenti au cours de la première partie de l'année, mais "reste supérieure au rythme compatible avec une inflation de 2% à long terme", est-il également écrit. Le rapport note que le crédit bancaire s'est "sensiblement resserré" au cours de l'année écoulée et qu'il devrait encore se contracter à la suite de la faillite de plusieurs banques régionales en mars. "Malgré les inquiétudes concernant la rentabilité de certaines banques, le système bancaire reste sain et résistant", indique également le rapport. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)