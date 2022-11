Etats-Unis : L'indice ISM manufacturier au ralenti en octobre

(Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis a évolué en octobre à son rythme le plus lent en près de deux ans et demi, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 50,2 le mois dernier après 50,9 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient en moyenne tablé sur un chiffre de 50,0.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed), aux prises avec une inflation élevée, relève ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois mercredi.

Le marché s'accroche cependant à l'espoir qu'elle indiquera une politique monétaire moins agressive, possiblement dès le mois de décembre.

