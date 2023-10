Etats-Unis: L'incertitude économique a poussé la Fed à la prudence en septembre-"minutes"

WASHINGTON (Reuters) - L'incertitude entourant la trajectoire de l'économie américaine, notamment les difficultés pour évaluer la santé des marchés financiers et de potentiels chocs des prix pétroliers, a poussé les responsables de la Réserve fédérale à adopter en septembre une position prudente, montre le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine. "Une vaste majorité de participants continuaient de juger comme hautement incertain l'horizon de l'économie", est-il écrit dans les "minutes", communiquées mercredi, de la réunion lors de laquelle les responsables de la Fed ont débattu de la nécessité ou non de hausses de taux supplémentaires. Ils sont convenus, le 20 septembre, d'effectuer une pause dans le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022 pour enrayer l'inflation galopante, même si une majorité de 12 responsables contre 7 ont indiqué dans de nouvelles prévisions qu'un relèvement supplémentaire des taux pourrait être nécessaire d'ici la fin de l'année pour rapprocher l'inflation de l'objectif de 2%. La volatilité des données et la révision de statistiques antérieures ont contribué à compliquer l'analyse de l'économie, montre le compte-rendu de la réunion des 19-20 septembre, de même que le degré avec lequel les coûts d'emprunt plus élevés pourraient peser sur les entreprises et la consommation. Cela a favorisé l'option de la prudence pour "déterminer l'étendue du resserrement monétaire qui pourrait être approprié", indiquent les minutes. Si le marché mondial des matières premières et la solidité du marché immobilier américain pourraient engendrer une inflation plus élevée, est-il noté, la tension des marchés financiers et le ralentissement économique mondial, de même que de récents mouvements de grève aux Etats-Unis, représentent un risque pour la croissance économique et l'emploi. (Reportage Howard Schneider; version française Jean Terzian)