Etats-Unis: L'ex-conseiller de Trump Steve Bannon fixé ce vendredi sur son sort judiciaire

WASHINGTON (Reuters) - Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump reconnu coupable en juillet d'outrage au Congrès et entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier, sera fixé sur son sort ce vendredi devant le tribunal fédéral de Washington.

Cette figure de l'extrême droite américaine a été reconnue coupable de deux chefs d'outrage au Congrès, l'un pour avoir refusé de témoigner, l'autre pour avoir refusé de transmettre des documents.

Les procureurs ont requis six mois de détention. Ses avocats ont plaidé la liberté conditionnelle ou l'assignation à résidence et ont d'ores et déjà évoqué un appel.

Chacun des deux chefs d'accusation est passible de 30 jours à un an de prison et d'une amende allant de 100 à 100.000 dollars.

Steve Bannon, 68 ans, promoteur de l'"America First" et champion d'une extrême droite farouchement hostile à l'immigration, a aidé Donald Trump à remporter le scrutin de 2016 et fut un haut conseiller de la Maison blanche.

Plusieurs milliers de partisans de l'ancien président Donald Trump avaient mené un assaut contre le Capitole en janvier 2021.

Selon la commission d'enquête parlementaire, Steve Bannon aurait parlé avec Donald Trump au moins deux fois la veille de l'attaque, assisté à une réunion de planification dans un hôtel de Washington et déclaré sur son podcast de droite que "tout l'enfer va se déchaîner demain."

La décision de vendredi ne met pas fin aux démêlés judiciaires de Steve Bannon.

Il a été inculpé en septembre des chefs de blanchiment d'argent, conspiration et détournement de fonds dans le cadre de la campagne privée baptisée "We Build The Wall", qui a permis de récolter 25 millions de dollars (25,13 millions d'euros) au nom de ce projet cher à l'ancien président républicain.

