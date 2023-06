Etats-Unis: L'enquête sur des documents sensibles retrouvés chez Mike Pence est close, déclarent les médias

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le département américain de la Justice a clos son enquête visant l'ancien vice-président Mike Pence concernant des documents classifiés trouvés à son domicile dans l'Indiana sans engager de poursuites, ont rapporté vendredi les médias américains. Mike Pence a été informé de clôture de l'enquête par un courrier du département de la Justice, a rapporté NBC News, citant un employé du département qui n'a pas été nommé. CNN a également rapporté la fin de l'enquête. Les porte-parole de Mike Pence et du département de la Justice n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire. Un avocat de Mike Pence, qui a servi au cours du mandat de l'ancien président républicain Donald Trump, avait informé les autorités de la découverte de dossiers contenant des documents classifiés, poussant le FBI à fouiller son domicile à Indianapolis cette année. Il a "pleinement coopéré" à l'enquête, avait déclaré un porte-parole de l'ancien vice-président. Mike Pence devrait annoncer le 7 juin sa candidature à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis, ont indiqué mercredi à Reuters deux sources au fait de la question. (Reportage Timothy Reid, rédigé par Susan Heavey, version française Kate Entringer)