États-Unis: L'emploi montre que la lutte contre l'inflation prendra du temps, concède Powell

Crédit photo © Reuters

par Lindsay Dunsmuir et Howard Schneider (Reuters) - Les derniers chiffres de l'emploi américain démontrent qu'il faudra du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la Réserve fédérale (Fed), a déclaré mardi le président de celle-ci, Jerome Powell. L'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois qu'attendu en janvier mais la croissance des salaires a ralenti, montre le rapport officiel sur l'emploi publié vendredi. "Nous ne nous attendions pas à ce que les chiffres soient si élevés", a dit Jerome Powell. Ils expliquent "pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'un processus qui prendra un certain temps", a-t-il ajouté. Le patron de la Fed s'est toutefois gardé de dire que la vigueur inattendue du marché du travail américain se traduirait par une hausse plus élevée des taux d'intérêt par rapport à ce que laissaient entrevoir fin 2022 les responsables de la banque centrale américaine. "Nous avons tous été surpris", a commenté le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dans un entretien accordé mardi à CNBC, évoquant lui aussi les données sur l'emploi aux Etats-Unis. Plus offensif que la plupart de ses collègues, Neel Kashkari a déclaré il y a un mois qu'il fallait que les taux atteignent 5,4%. Les chiffres de vendredi le confortent dans son analyse, a-t-il expliqué. "Cela m'indique que pour l'instant, on ne voit pas d'impact sur le marché du travail", a-t-il dit. "C'est plutôt atone, donc je ne vois rien qui justifie que je révise à la baisse mes prévisions de hausses de taux." (Reportage Lindsay Dunsmuir; version française Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)