Etats-Unis: L'emploi moins dynamique que prévu, le taux de chômage à 3,6%

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juin, mais la hausse des salaires s'est un peu accélérée, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail. Ce rapport fait état de 209.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 225.000. Le chiffre de mai a été révisé à 306.000 au lieu de 339.000 annoncé précédemment. Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, a reculé à 3,6%, comme prévu par le consensus, après 3,7% le mois précédent. La hausse du salaire horaire moyen s'est accélérée à 0,4%, après +0,3%, ce qui porte son augmentation sur un an à 4,4% contre 4,3% précédemment. Après la publication du rapport du département du Travail, les rendements des bons du Trésor ont effacé leur hausse, les titres à dix ans perdant près de trois points de base, à 4,0196%. Au même moment, le dollar reculait de 0,1% face à un panier de devises de référence, tandis que les contrats à terme sur les principaux indices suggéraient une ouverture en ordre dispersé avec une baisse de 0,09% pour le Dow Jones, une hausse de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,34% pour le Nasdaq. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)