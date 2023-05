Etats-Unis: L'élu républicain George Santos arrêté pour fraude et blanchiment d'argent

Etats-Unis: L'élu républicain George Santos arrêté pour fraude et blanchiment d'argent













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - L'élu républicain à la Chambre des représentants George Santos a été arrêté mercredi pour fraude, blanchiment d'argent et vol de fonds publics. George Santos, élu l'an dernier, était dans le collimateur depuis plusieurs mois et la révélation par des médias américains de nombreux mensonges sur sa vie professionnelle et personnelle. Treize chefs d'accusations, révélés mercredi, sont portés à l'encontre de l'élu, âgé de 34 ans. Il est notamment accusé d'avoir escroqué des partisans politiques potentiels en blanchissant des fonds pour payer ses dépenses personnelles et d'avoir reçu illégalement des allocations chômage alors qu'il était employé. Il est également accusé d'avoir fait de fausses déclarations à la Chambre des représentants concernant ses actifs, ses revenus et ses dettes. "Dans l'ensemble, les allégations contenues dans l'acte d'accusation reprochent à Santos de s'être appuyé sur une malhonnêteté et une tromperie répétées pour se hisser dans les couloirs du Congrès et s'enrichir", a déclaré Breon Peace, procureur du district Est de New York, dans un communiqué. "Il a utilisé des contributions politiques pour se remplir les poches, a demandé illégalement des allocations chômage qui auraient dû être versées aux New-yorkais qui avaient perdu leur emploi à cause de la pandémie, et a menti à la Chambre des représentants", a-t-il ajouté. Le bureau de George Santos au Congrès a renvoyé les demandes de commentaires à sa défense. L'un des avocat de Santos n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'acte d'accusation. Neuf élus républicains à la Chambre des représentants ont jusqu'à présent demandé à George Santos de démissionner, dont six de l'État de New York dont il est originaire. Mais Steve Scalise, numéro deux des républicains à la Chambre, a déclaré que le groupe parlementaire ne se prononcerait pas sur le cas de George Santos. "Les accusations viennent de sortir", a déclaré Steve Scalise lors d'une conférence de presse. "En Amérique, il y a une présomption d'innocence, mais ce sont des accusations sérieuses. Il va devoir suivre la procédure judiciaire." Peu après l'élection de George Santos en 2022 pour représenter la région fortunée de Long Island, à New York, le New York Times et d'autres médias ont révélé qu'il avait inventé presque tous les aspects de son histoire personnelle et professionnelle. George Santos a notamment déclaré être diplômé de l'université de New York et du Baruch College, alors qu'aucun de ces établissements n'a trace de sa présence. Il a annoncé avoir travaillé chez Goldman Sachs et Citigroup, ce qui était également faux. Il a déclaré à tort être juif, affirmant que ses grands-parents avaient échappé aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. George Santos, qui s'identifie comme homosexuel, a également omis de déclarer avoir été marié à une femme pendant plusieurs années, jusqu'en 2019. Il a depuis admis avoir fabriqué de grandes parties de son CV. Certaines des allégations contenues dans l'acte d'accusation sont étroitement liées à celles qui font l'objet de l'enquête lancée par le comité d'éthique de la Chambre des représentants en mars. (Reportage Karen Freifeld à New York et Sarah N. Lynch à Washington ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)