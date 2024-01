Etats-Unis: L'autorité de l'aviation civile cloue au sol 171 avions Boeing MAX 9 pour inspection

Etats-Unis: L'autorité de l'aviation civile cloue au sol 171 avions Boeing MAX 9 pour inspection













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'autorité américaine de l'aviation civile, la FAA (Federal Aviation Administration) a annoncé dimanche l'immobilisation de 171 avions Boeing MAX 9 pour inspection, après la perte d'une pièce de fuselage à bord d'un appareil d'Alaska Airlines, contraint vendredi à un atterrissage d'urgence. "Nous avons immobilisé les avions concernés, et ils le resteront jusqu'à ce que la FAA soit convaincue qu'ils sont sûrs", a déclaré dimanche la FAA. La décision de l'aviation civile est de bien moindre ampleur que l'immobilisation des Boeing 737 MAX pendant vingt mois, partout dans le monde, après deux accidents mortels en 2018 et 2019 liés à un problème de logiciel de cockpit. Elle constitue cependant un nouveau coup dur pour l'avionneur américain, fortement endetté, qui s'efforce de surmonter plusieurs crises successives liées à la sécurité et à la pandémie de Covid. La pièce de fuselage s'est envolée au moment du décollage de l'avion d'Alaska Airlines ALK.N de l'aéroport de Portland, dans l'Oregon, à destination d'Ontario, en Californie, laissant un trou rectangulaire dans la cabine et contraignant l'équipage à rebrousser chemin. L'appareil, qui n'était en service que depuis huit semaines, s'est posé sans dommage avec ses 171 passagers et six membres d'équipage à bord. (David Shepardson; Version française Elizabeth Pineau)