Etats-Unis: L'auteur présumé de la fusillade près de Chicago arrêté

HIGHLAND PARK, Illinois (Reuters) - La police a annoncé lundi avoir arrêté l'auteur présumé d'une fusillade ayant fait dans la journée six morts et plus de 36 blessés lors d'une parade à Highland Park, en banlieue de Chicago dans l'Illinois, au cours de célébrations de la fête nationale américaine.

Les autorités avaient auparavant indiqué être à la recherche de Robert E Crimo III, âgé de 22 ans, en fuite à bord de son véhicule après avoir tiré sur la foule depuis le toit d'un immeuble.

(Reportage Eric Cox, avec Brendan O'Brien et Caroline Stauffer à Chicago; version française Jean Terzian)