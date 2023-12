Etats-Unis: L'administration Biden demande au Congrès d'approuver une vente de munitions à Israël

par Humeyra Pamuk WASHINGTON (Reuters) - L'administration Biden a demandé au Congrès américain d'approuver la vente à Israël de 45.000 obus d'artillerie pour ses chars Merkava, qui seront utilisés dans le cadre de l'offensive lancée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, selon un responsable américain en fonctions et un ancien porte-parole du département d'Etat. Cette demande intervient alors même que l'on s'inquiète de plus en plus de l'utilisation d'armes américaines dans une guerre qui a fait des milliers de morts parmi la population civile depuis qu'Israël a lancé une offensive militaire dans la bande de Gaza après l'attaque surprise menée le 7 octobre par le Hamas sur son territoire. Cette vente potentielle, d'une valeur de plus de 500 millions de dollars (464 millions d'euros), fait l'objet d'un examen informel par les commissions des Affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des représentants. Josh Paul, ancien porte-parole du département d'Etat, et un responsable américain ont indiqué que le département d'Etat faisait pression sur les commissions du Congrès pour qu'elles approuvent rapidement la transaction. "Les commissions ont été saisies en début de semaine et elles sont censées disposer de 20 jours pour examiner le dossier. Le département d'Etat les pousse à se prononcer maintenant", a déclaré Josh Paul à Reuters. Un porte-parole du département d'Etat a dit que, par principe, "nous ne confirmons ni ne commentons les projets de transferts ou de ventes d'équipements de défense tant qu'ils n'ont pas été officiellement notifiés au Congrès". (Reportage Humeyra Pamuk, avec la contribution de Idrees Ali et Mike Stone; version française Camille Raynaud)