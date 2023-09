Etats-Unis: L'activité manufacturière se contracte encore en août - ISM

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée pour le dixième mois consécutif en août, même si le rythme du déclin a ralenti, suggérant que le secteur pourrait commencer à se stabiliser sur de faibles niveaux. Selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), l'indice manufacturier est ressorti à 47,6 le mois dernier contre 46,4 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 47. L'indice, qui avait touché en juin un plus bas depuis mai 2020 à 46,0, est coincé sous la barre de 50 qui sépare contraction d'une croissance de l'activité depuis novembre dernier. C'est la période la plus longue depuis la crise financière de 2007-2009. (Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)