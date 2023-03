Etats-Unis: L'activité manufacturière s'est contractée en février, selon l'ISM

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est contractée en février pour le quatrième mois d'affilée mais des signes suggèrent un début de stabilisation, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés mercredi. L'indice ISM du secteur est ressorti à 47,4 contre 47,7 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre à 48,0. Le sous-indice des nouvelles commandes a progressé à 47,0 - s'éloignant du creux de plus de deux ans et demi atteint en janvier à 42,5 - mais celui de l'emploi s'est tassé à 49,1 contre 50,6 en janvier. Le pire pourrait être passé pour le secteur manufacturier. La production industrielle a fortement rebondi en janvier, comme l'ont montré les chiffres de la Réserve fédérale. Les commandes de biens d'équipement manufacturés ont connu en janvier leur plus forte hausse en cinq mois tandis que les expéditions de ces biens essentiels ont rebondi, a indiqué lundi le département du Commerce. Un autre indice PMI manufacturier publié plus tôt, celui de S&P Global, est ressorti, en légère hausse, à 47,3 en version définitive, contre 46,9 en janvier et 47,8 en première estimation. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)