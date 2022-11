États-Unis : L'activité économique se dégrade encore en novembre

WASHINGTON (Reuters) - L'activité économique aux États-Unis s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en novembre, les nouvelles commandes tombant à leur plus bas niveau en deux ans et demi sur fond de hausses des taux d'intérêt qui pèsent sur la demande.

L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe le secteur de l'industrie manufacturière et celui des services, a reculé ce mois-ci à 46,3 après 48,2 en octobre, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes a reflué à 46,4, au plus bas depuis mai 2020, après 49,2 en octobre.

"Les entreprises font état d'une aggravation des conditions défavorables en raison de la hausse du coût de la vie, des coûts d'emprunt plus élevés et d'une faible demande sur les marchés domestiques et à l'exportation", commente Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Le sous-indice des prix acquittés par les entreprises a cependant reculé à 65,7, au plus bas depuis décembre 2020, contre 76,0 en octobre, reflet d'une baisse des tensions dans la chaîne d'approvisionnement.

Le PMI "flash" manufacturier a fléchi à 47,6 ce mois-ci, à un creux depuis mai 2020, après 50,4 en octobre alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient à 50.

Le PMI "flash" des services, lui, a décéléré à 46,1 après 47,8 en octobre. Les entreprises de services ont également fait état d'une faible demande et d'une modération des prix à la production.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)