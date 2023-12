Etats-Unis : L'activité des services progresse en novembre (ISM)

WASHINGTON (Reuters) - L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a progressé en novembre mais les nouvelles commandes sont restées stables, tandis qu'un indicateur des prix a baissé alors que les effets décalés de la hausse des taux d'intérêt commencent à avoir un impact plus important, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. L'indice ISM des services est ressorti à 52,7, à un plus bas de cinq mois, après 51,8 en octobre. Le secteur des services ralentit depuis le mois d'août après avoir atteint un pic de six mois. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,0 en novembre. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. La Réserve fédérale a relevé ses taux au total de 525 points de base au cours des 20 derniers mois, pour porter l'objectif des taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 5,25% à 5,50%, afin de juguler une inflation jugée trop élevée. Alors que l'économie a continué à prospérer au cours de l'été, les économistes s'attendent à un affaiblissement de la demande ce trimestre, en particulier dans les services, une perspective qui serait bien accueillie par la banque centrale américaine dans sa lutte pour ramener l'inflation à 2%. La stagnation enregistrée dans la composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services, ressortie à 55,5 en novembre, comme en octobre, devrait être perçue comme un premier signe encourageant par les responsables de la Fed. Les dépenses de consommation ont en outre augmenté modérément en octobre, tandis que la hausse annuelle de l'inflation a été la plus faible depuis plus de deux ans et demi, selon les données officielles publiées jeudi dernier. Le sous-indice des prix acquittés dans les services est, lui, passé de 58,6 en octobre à 58,3 en novembre. Certains économistes considèrent le sous-indice ISM des prix payés dans les services comme un indicateur avancé fiable de l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE), mesure privilégiée de l'évolution prix par la Fed. L'emploi dans le secteur s'est amélioré à 50,7 en novembre contre 50,2 le mois précédent. (Reportage Lindsay Dunsmuir; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)