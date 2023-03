Etats-Unis: Kashkari de la Fed, ouvert à une hausse des taux de 25 ou 50 points de base en mars

(Reuters) - Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est dit "ouvert" à une hausse de taux de 25 ou 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale des Etats-Unis. Il a ajouté que les taux de la Fed pourraient finalement devoir croître au delà de 5,4%, un niveau qu'il avait jugé adéquat en décembre. "Je pense que mes collègues sont d'accord avec moi pour dire que le risque d'un resserrement monétaire insuffisant est plus grand que le risque d'un resserrement excessif", a déclaré Neel Kashkari lors d'un événement organisé par les chefs d'entreprise de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Etant donné que l'inflation n'a pas autant reculé que prévu, il pourrait être amené à relever ses propres attentes concernant la trajectoire future des taux, a ajouté Neel Kashkari. (Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)