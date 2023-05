Etats-Unis: JPMorgan va reprendre l'essentiel des actifs de la banque First Republic

(Reuters) - Les régulateurs américains ont annoncé lundi avoir saisi la banque régionale First Republic Bank et avoir conclu un accord pour céder la banque à JPMorgan Chase. Il s'agit de la troisième faillite d'un établissement bancaire aux Etats-Unis en deux mois. Les régulateurs ont indiqué dans un communiqué que JPMorgan allait reprendre l'essentiel des actifs de First Republic Bank, ainsi que l'ensemble des dépôts. JPMorgan faisait partie des banques - parmi lesquelles figuraient aussi PNC Financial Services Group et Citizens Financial Group Inc - à avoir soumis des offres dimanche après des enchères initiées par les régulateurs américains, ont indiqué au cours du week-end des sources proches du dossier. Le département californien de la Protection financière et de l'Innovation (DFPI) a annoncé lundi avoir saisi First Republic Bank et sera transféré au fonds fédéral de garantie des dépôts (FDIC). Selon le FDIC, le coût de l'opération est estimé à environ 13 milliards de dollars. Le sauvetage de First Republic Bank survient moins de deux mois après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank après la liquidation volontaire de Silvergate, spécialisé dans les cryptomonnaies. A la date du 13 avril, First Republic Bank avait un bilan de 229,1 milliards de dollars et 103,9 milliards de dollars de dépôts. "Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d'autres, à intervenir, et nous l'avons fait", a déclaré Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase. "Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle d'entreprise nous ont permis d'élaborer une offre pour mener la transaction de manière à en minimiser les coûts pour le Fonds de garantie des dépôts." (Reportage Saeed Azhar, Nupur Anand, Tatiana Bautzer et Akriti Sharma, version française Matthieu Protard)