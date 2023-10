Etats-Unis: Jordan toujours candidat à la présidence de la Chambre des représentants

Etats-Unis: Jordan toujours candidat à la présidence de la Chambre des représentants













Crédit photo © Reuters

par David Morgan, Katharine Jackson et Makini Brice WASHINGTON (Reuters) - L'ultraconservateur Jim Jordan a exprimé jeudi sa volonté de continuer à essayer de se faire élire président de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, les élus de son Parti républicain ayant renoncé à un plan alternatif consistant à prolonger l'actuel "speaker" par intérim. Après plusieurs heures de réunion à huis clos entre représentants républicains, Jim Jordan, qui a déjà essuyé deux échecs lors de votes organisés cette semaine à la chambre basse du Congrès américain, a annoncé qu'il solliciterait un troisième scrutin. "Je reste candidat pour le poste de président et je prévois de me rendre à l'assemblée, d'obtenir les voix et de remporter ce vote", a-t-il dit aux journalistes. Des élus présents à la réunion avaient pourtant rapporté auparavant que Jim Jordan leur avait annoncé une pause dans sa campagne pour la présidence de la Chambre et les avait appelés à prolonger l'intérim de Patrick McHenry. Ce dernier dirige la Chambre depuis qu'un petit groupe d'élus représentant la frange la plus à droite du Parti républicain a renversé le précédent président Kevin McCarthy le 3 octobre. De nombreux représentants républicains ont toutefois refusé le scénario d'une prolongation de Patrick McHenry. Les républicains ne disposent à la Chambre des représentants que d'une courte majorité de 221 élus contre 212 pour les démocrates. Ces derniers, ainsi que plus d'une vingtaine de républicains, ont voté contre Jim Jordan lors des deux premiers votes et beaucoup prédisent que l'issue sera identique en cas de troisième scrutin. Ces divisions au sein du Parti républicain entravent les travaux du Congrès auquel le président démocrate Joe Biden doit demander cette semaine d'approuver des aides de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine et 10 milliards de dollars pour Israël. Le financement de l'activité des administrations fédérales expire quant à lui dans moins d'un mois et nécessite un accord au Congrès pour être prolongé. (Reportage David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice, avec la contribution de Katharine Jackson, Davide Barbusca et Julio-Cesar Chavez, rédigé par Andy Sullivan ; version française Kate Entringer et Bertrand Boucey)