Etats-Unis: Joe Biden n'exclut pas de débattre avec Donald Trump

Etats-Unis: Joe Biden n'exclut pas de débattre avec Donald Trump













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, s'est dit ouvert vendredi à un débat avec son rival républicain, Donald Trump, après que ce dernier l'a défié à débattre "n'importe quand, n'importe où". "Cela dépendra de son comportement", a répondu Joe Biden à des journalistes alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Philadelphie pour lancer sa campagne électorale. Trois débats sont généralement organisés par la Commission sur les débats présidentiels lors de l'année de l'élection présidentielle. En 2020, Donald Trump et Joe Biden s'étaient affrontés lors de deux débats, un troisième ayant été annulé. Les républicains se sont retirés il y a deux ans de la Commission après des protestations de Donald Trump sur le calendrier des événements, de leurs formats et de la sélection des modérateurs. A lire aussi... Mais mercredi, Donald Trump a défié Joe Biden sur son réseau social Truth. "C'est important pour dieu et notre pays que Joe Biden et moi débattons des problèmes qui sont si importants pour les Américains. C'est pourquoi j'appelle à des débats, à n'importe quel moment, n'importe où", a écrit Donald Trump.