États-Unis : Joe Biden demande au Congrès 33 Mds$ d'aide pour l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a demandé jeudi au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars (31,4 milliards d'euros) pour l'Ukraine, une hausse d'une ampleur inédite de l'aide apportée par les Etats-Unis à Kyiv dans la guerre face à la Russie, et d'instaurer des moyens juridiques pour permettre de récupérer les avoirs d'oligarques russes.

Cette enveloppe comprend plus de 20 milliards de dollars d'aide militaire (armes, munitions et formation), 8,5 milliards de dollars d'aide économique directe ainsi que 3 milliards de dollars d'aide humanitaire et alimentaire.

"Nous avons besoin de cette mesure pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté", a dit Joe Biden depuis la Maison blanche après avoir signé la requête transmise au Congrès, ajoutant que le coût de cette bataille était élevé mais que "céder à l'agression serait bien plus coûteux".

Les Etats-Unis refusent d'envoyer des soldats américains ou ceux de l'Otan au front. Ils fournissent toutefois, avec leurs alliés européens, un nombre croissant d'armes à Kyiv, dont des drones, de l'artillerie lourde, des missiles antiaériens et des missiles antichars.

Joe Biden entend par ailleurs financer l'effort de guerre et de réparation avec l'argent des oligarques russes ciblés par des sanctions américaines.

D'après la Maison blanche, l'administration fédérale pourra saisir d'avantages d'avoirs d'oligarques russes, transmettre ces fonds à l'Ukraine et faire davantage respecter les sanctions américaines, une fois la requête de Joe Biden approuvée par le Congrès.

Les Etats-Unis ont déjà fourni plus de trois milliards de dollars d'aide militaire aux autorités de Kyiv pour les aider à repousser l'attaque lancée par la Russie le 24 février, que Moscou présente comme une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. Kyiv et les Occidentaux dénoncent une "invasion".

Washington et ses alliés européens ont dans le même temps gelé environ 30 milliards de dollars d'avoirs d'oligarques russes liés au président Vladimir Poutine, dont des propriétés, des yachts, des hélicoptères et des oeuvres d'art.

(Reportage Trevor Hunnicutt et Steve Holland, avec Patricia Zengerle; version française Tangi Salaün et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)