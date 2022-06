États-Unis : Inversion de la courbe des rendements obligataires 2 ans-10 ans pour la première fois depuis avril

(Reuters) - La courbe des rendements obligataires américains à deux et dix ans s'est brièvement inversée lundi pour la première fois en deux mois, ce qui est généralement considéré comme un signal de récession à venir aux Etats-Unis.

L'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans a reculé à -2,02, son plus bas niveau depuis le 5 mai, avant de revenir en territoire positif à 4,1 vers 09h50 GMT.

Cet écart ou "spread" est surveillé de très près par les observateurs du marché, certains le considérant comme un bon baromètre des risques de survenue d'une récession.

Une hausse des rendements à court terme peut traduire des craintes sur les perspectives à court terme. Une inversion de la courbe des taux (des taux courts au-dessus des taux longs) a souvent précédé des récessions par le passé.

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est accélérée en mai, pour atteindre 8,6% sur un an, un plus haut depuis décembre 1981 qui pourrait inciter la Réserve fédérale à poursuivre au pas de charge la remontée de ses taux d'intérêt dans les mois à venir.

Les investisseurs craignent qu'un durcissement trop brusque de la politique monétaire de l'institution entraîne un net ralentissement de la croissance économique, voire une récession.

"On pensait que l'inflation avait atteint un sommet. Les chiffres de vendredi ont montré que ce n'était pas le cas", a déclaré Mitul Kotecha, stratège chez TD Securities.

"Il y a une prise de conscience que la Fed va devoir en faire plus et appuyer sur l'accélérateur de façon encore plus agressive", a-t-il ajouté. "Il y a un risque que cela pousse l'économie américaine et mondiale vers la récession".

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs estiment à près de 25% la probabilité que la Fed procède à une hausse de 75 points de base lors de sa réunion de mercredi.

(Reportage Yoruk Bahceli, avec Tom Westbrook, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)