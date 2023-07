Etats-Unis/Immobilier: Le sentiment des promoteurs à un sommet de 13 mois - NAHB

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La confiance des professionnels de l'immobilier aux Etats-Unis a atteint en juillet un sommet de 13 mois dans un contexte de stocks réduits de biens qui continuent de stimuler la demande de logements neufs, montre mardi l'enquête mensuelle de la fédération NAHB. Son indice de confiance a avancé ce mois-ci de 55 à 56, septième mois consécutif de progression. Ce chiffre est conforme aux attentes du consensus des économistes interrogés par Reuters. La composante mesurant le trafic d'acheteurs potentiels, ressorti à 40, a également atteint son plus haut niveau depuis juin 2022, signe d'une demande encore solide malgré une hausse des taux d'intérêts de la Réserve fédérale américaine (Fed) de 500 points de base depuis mars 2022. L'appétit pour les logements neufs est dopé par la réticence des propriétaires dans l'ancien à mettre sur le marché leurs biens. L'amélioration de la confiance des professionnels de l'immobilier d'un petit point marque toutefois une décélération après deux mois consécutifs de hausse de cinq points, reflet des inquiétudes croissantes en matière de financement. "Même si les constructeurs continuent de rester prudemment optimistes quant aux conditions du marché, la hausse d'un quart de point des taux d'emprunt dans l'immobilier au cours du mois dernier est un rappel brutal du processus d'arrêt et de démarrage que le marché connaîtra alors que la Réserve fédérale approche de la fin du cycle de resserrement en cours", a déclaré Robert Dietz, chef économiste de la NAHB. (Reportage Safiyah Riddle; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)