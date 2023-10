Etats-Unis: Il n'y aura plus de hausse des taux d'intérêt ni de récession, dit Bostic

(Reuters) - Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi que la banque centrale américaine n'avait pas besoin d'augmenter davantage les taux d'intérêt et qu'il n'y avait pas de récession à venir. "Je ne pense pas qu'il faille encore augmenter les taux" pour ramener l'inflation trop élevée à l'objectif de 2% de la Fed, a-t-il déclaré devant l'Association des banquiers américains (ABA), sous les applaudissements de l'auditoire. Selon Bostic, la politique de la Réserve fédérale (Fed) est suffisamment restrictive, et "une grande partie" de l'impact des hausses de taux jusqu'à présent est clairement à venir, mais l'économie peut "absorber" une partie de l'effet du resserrement et ralentir sans tomber en récession. "Nous pourrions être amenés à augmenter le taux directeur de la Fed, mais ce n'est pas ma perspective pour le moment, et ce n'est pas ce que j'attends", a-t-il dit. Bostic, l'un des membres les plus accommodants de la banque centrale américaine, a préconisé la fin des hausses de taux d'intérêt bien avant nombre de ses collègues qui, jusqu'au mois dernier, plaidaient pour la plupart pour une augmentation des coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage supplémentaire avant la fin de l'année. Certains responsables politiques de la Fed semblent avoir assoupli ce point de vue ces derniers jours, à la lumière de la progression des rendements des bons du Trésor. (Reportage Ann Saphir ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)