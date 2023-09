Etats-Unis: Hunter Biden inculpé de détention illégale d'arme à feu

Crédit photo © Reuters

par Sarah N. Lynch, Jarrett Renshaw et Andrew Goudsward WASHINGTON (Reuters) - Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, a été inculpé jeudi pour détention illégale d'arme à feu. Hunter Biden est visé par trois chefs d'accusation, les procureurs lui reprochant notamment d'avoir menti sur sa consommation de stupéfiant lors de l'achat d'une arme de poing en octobre 2018. Le fils de Joe Biden est également visé par une enquête pour fraude fiscale. Il devait plaider coupable en juillet de deux chefs d'accusation de non-paiement volontaire de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'un accord avec le ministère de la Justice. La juge chargée de l'affaire avait toutefois déclaré qu'elle ne pouvait accepter l'accord en l'état et avait besoin de plus de temps pour l'examiner. L'inculpation d'Hunter Biden intervient alors que le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête en vue d'un éventuel procès en destitution ("impeachment") du président démocrate. Les républicains accusent depuis longtemps Joe Biden d'avoir tiré un avantage financier des affaires de son fils, Hunter, à l'étranger à l'époque où il était vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017. La Maison blanche s'est refusée à tout commentaire. (Reportage Sarah N. Lynch, Jarrett Renshaw et Andrew Goudsward à Washington et Tom Hals à Wilmington, Delaware; version française Camille Raynaud)