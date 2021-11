Etats-Unis : Hausse plus forte que prévu des prix à la consommation en octobre

WASHINGTON (Reuters) - Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en octobre aux Etats-Unis, pour atteindre leur rythme annuel le plus élevé depuis 1990, un nouveau signe que l'inflation pourrait s'installer durablement sur fond de tensions dans les chaînes d'approvisionnement, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% le mois dernier après avoir grimpé de 0,4% en septembre, a annoncé mercredi le département du Travail. Sur un an, il affiche une accélération de 6,2%, la plus forte depuis novembre 1990, après un gain de 5,4% en septembre.

L'indice CPI, hors énergie et produits alimentaires, dite inflation de base ("core CPI"), a augmenté de 0,6% sur un mois après une hausse de 0,2% en septembre.

Sur un an, la hausse ressort à 4,6%, le rythme le plus élevé depuis août 1991, après un gain de 4% en septembre et en août.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 0,4% sur un mois pour l'indice CPI "core" et de 4,3% en rythme annuel. Pour l'indice CPI global, ils visaient une hausse de 0,6% sur le mois et de 5,8% sur un an.

Sur les marchés financiers, l'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence a accru ses gains après la publication de ces données, tandis que les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont creusé leurs pertes.

