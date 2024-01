Etats-Unis : Hausse modérée de la consommation en décembre 2023

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les prix ont augmenté modérément en décembre dernier aux Etats-Unis, maintenant l'augmentation annuelle de l'inflation sous le seuil de 3% pour un troisième mois consécutif, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de commencer à réduire ses taux. Les données publiées vendredi par le département du Commerce montrent que l'indice PCE des prix à la consommation a augmenté en décembre de 0,2%, contre une baisse de 0,1% en novembre (non-révisé). Sur un an, il progresse de 2,6%, ce qui correspond au gain non-révisé de novembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de l'indice PCE de 0,2% sur un mois et une hausse de 2,6% en glissement annuel. L'indice d'inflation de base "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a progressé de 0,2% en décembre, contre une progression de 0,1% en novembre. Sur un an, il s'est élevé à 2,9%, soit la plus faible hausse depuis mars 2021, contre une hausse de 3,2% enregistrée en novembre. Le ralentissement de l'inflation stimule le pouvoir d'achat des ménages, ce qui contribue également au dynamisme des dépenses de consommation et de l'économie dans son ensemble. Les dépenses de consommation des ménages américains ont progressé en décembre de 0,7%, contre une hausse de 0,4% en novembre. En données ajustées, les dépenses de consommation globales ont augmenté de 0,5% le mois dernier, après une hausse similaire en novembre. (Reportage Lucia Mutikani ; version française Lina Golovnya)