Etats-Unis : Hausse inattendue des ventes au détail en mai

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de façon inattendue en mai, ce qui pourrait contribuer à soutenir l'économie au cours de ce trimestre. Les ventes au détail ont augmenté de 0,3% le mois dernier après avoir progressé de 0,4% en avril, montrent les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1%. Bien que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt incitent les consommateurs à être plus sélectifs, les dépenses restent soutenues, grâce aux fortes hausses de salaires résultant d'un marché de l'emploi tendu, tandis que certains ménages disposent encore d'économies accumulées pendant la pandémie de COVID-19. Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en glissement mensuel, conformément aux attentes des analystes et contre une hausse de 0,6% (révisée à la baisse) en avril. Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). (Reportage de Lucia Mutikani ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)