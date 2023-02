Etats-Unis : Hausse de 7,2% des ventes de logements neufs en janvier

Etats-Unis : Hausse de 7,2% des ventes de logements neufs en janvier













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté en janvier au même rythme que le mois précédent malgré la hausse des taux d'intérêt mais le prix médian des biens a baissé, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. Ces ventes ont progressé le mois dernier de 7,2% à 670.000 unités en données annualisées corrigées des variations saisonnières après 625.000 unités le mois précédent (chiffre révisé de 616.000). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 620.000 unités. Dans le détail, elles ont surtout progressé dans le Sud (+17,1%) et reculé dans le Nord-Est (-19,4%). Le prix médian sur un an est ressorti à 427.500 dollars, en baisse de 0,7% par rapport à janvier 2022. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)