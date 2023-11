Etats-Unis : Hausse de 2,5% des ventes lors du Black Friday

Etats-Unis : Hausse de 2,5% des ventes lors du Black Friday













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les ventes au détail aux États-Unis lors de la journée du Black Friday ont augmenté de 2,5% d'une année sur l'autre, selon l'indicateur SpendingPulse de Mastercard, hors ventes d'automobiles et sans tenir compte de l'inflation. Pour la période des fêtes de fin d'année aux États-Unis, qui dure du 1er novembre au 24 décembre, SpendingPulse anticipe une croissance de 3,7% des ventes au détail en magasin et sur internet, toutes formes de paiement confondues et hors ventes d'automobiles. Selon Spendingpulse, les ventes en ligne ont augmenté de 8,5% d'une année sur l'autre vendredi tandis que celles en magasin ont affiché une hausse de 1,1%. Les consommateurs américains ont dépensé 9,8 milliards de dollars en ligne pendant le Black Friday cette année, selon les données d'Adobe Analytics, conformément à ses estimations. (Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore ; version française Kate Entringer)