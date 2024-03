Etats-Unis : Haley joue sa survie, Trump serein avant le "Super Tuesday"

par Joseph Ax et Gram Slattery FORT WORTH, Texas, 5 mars (Reuters) - Mathématiquement, Donald Trump ne remportera pas ce mardi l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de novembre prochain, mais il pourrait s'octroyer une avance presque décisive face à son adversaire Nikki Haley qui n'a pour l'heure remporté qu'un seul des précédents scrutins. Ce mardi, ce sont les électeurs de pas moins de quinze Etats qui seront appelés à choisir entre l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu et celui qui a occupé la Maison blanche de 2016 à 2020. Comme elle s'y était engagée, Nikki Haley a mené campagne jusqu'au "Super Tuesday" tout en laissant planer le doute sur ses intentions pour la suite du scrutin si Donald Trump venait à la distancer de manière rédhibitoire. A lire aussi... Au total, plus d'un tiers des délégués qui seront appelés à choisir le nom du candidat républicain lors de la convention de juillet prochain (865 sur 2.429) seront désignés à l'issue des scrutins de mardi et les sondages accordent une large avance à l'ancien homme d'affaires dont la popularité ne souffre aucunement de la litanie de procédures judiciaires ouvertes contre lui. Selon FiveThirtyEight, un media en ligne spécialisé dans l'analyse de données, Donald Trump est en tête dans tous les Etats où des études sont disponibles. En Californie et au Texas, son avance est supérieure de plus de 50 points de pourcentages. L'entourage de Nikki Haley refuse pourtant de s'avouer publiquement vaincu et espère l'emporter dans des Etats de l'Est comme la Virginie, le Massachusetts ou encore le Vermont, où vit une population parfois plus favorisée et éduquée qu'ailleurs et qu'il espère plus sensible à sa cause. Ces trois Etats ont aussi la singularité de laisser quiconque le souhaiterait s'exprimer lors de leur primaire, de quoi laisser au camp Haley l'espoir de voir des indépendants ou des centristes se rendre aux urnes pour favoriser sa candidature. EN FINIR LE 19 MARS Forte des succès écrasants enregistrés depuis l'ouverture de la campagne, l'équipe de Donald Trump a fait ses comptes et pense pouvoir en finir dès le 19 mars prochain. A cette date, les deux tiers des Etats se seront exprimés, une aubaine pour l'ancien président qui comparaîtra six jours plus tard à New York où il est accusé d'avoir falsifié des documents comptables lorsqu'il a acheté le silence d'une actrice pornographique avec laquelle il a entretenu une liaison. Si Nikki Haley n'est pas parvenue jusqu'à présent à enrayer la dynamique de son adversaire, sa campagne a mis en lumière les vulnérabilités de Donald Trump. Elle a souvent souligné que les scores obtenus dans certains Etats, parfois 40%, montraient que les indépendants et les républicains modérés n'étaient guère enthousiastes devant la perspective d'un nouveau mandat Trump à la Maison blanche. Terri Johnson, 57 ans, ne dit pas autre chose lorsqu'elle soutient que sa candidate aurait plus de chances que Trump face à Biden. "Je la sens capable de convaincre les 'Never Trumpers' (électeurs républicains qui excluent de voter Trump, NDLR) et de faire gagner les républicains en novembre", a-t-elle déclaré samedi lors d'un meeting d'Haley organisé à Raleigh, en Caroline du Nord. Pour Nicholas Thompson, partisan de Donald Trump, Nikki Haley n'a de républicaine que l'étiquette. "Trump ne veut pas lancer de nouvelle guerre et il sécurisera la frontière", a-t-il assuré alors qu'il accompagnait ses parents au Trump National Golf Club de Los Angeles. (Reportage de Joseph Ax à New York et Gram Slattery à Fort Worth, Texas; avec Alexandra Ulmer à Los Angeles, Nicolas Delame pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)