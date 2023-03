Etats-Unis : Goldman Sachs et JP Morgan anticipent un impact de SVB sur le PIB US

(Reuters) - La crise bancaire liée à la faillite de SVB Financial Group pourrait s'étendre à l'économie et déboucher sur une récession cette année aux Etats-Unis, estiment les analystes de deux grandes banques de Wall Street.

Selon JP Morgan, le renforcement de la supervision des autorités sur les petites banques et la ruée des clients aux guichets devraient peser sur la croissance des crédits et sans aide de la part des grandes banques, le produit intérieur brut (PIB) américain pourrait diminuer de 0,5% à 1,0% au cours des deux prochaines années. "La pression continue pourrait inciter les petites banques à devenir plus conservatrices en matière de prêts afin de préserver leurs liquidités, au cas où elles devraient faire face aux retraits des déposants, et un durcissement des normes de crédit pourrait peser sur la demande globale", écrivent pour leur part les économistes de Goldman Sachs, emmenés par Jan Hatzius. Piégée par le remontée accélérée du coût du crédit aux Etats-Unis, SVB Financial Group, qui opère sous le nom de Silicon Valley Bank (SVB) a été fermée vendredi dernier, puis a suivi deux jours plus tard la fermeture de Signature Bank, une autre banque régionale basée à New York, ce qui a semé la panique sur les marchés financiers et provoqué l'inquiétude des clients des banques sur leurs avoirs. Alors que les investisseurs commençaient à digérer ces nouvelles, une déclaration mercredi du principal actionnaire de Credit Suisse selon laquelle il est dans l'incapacité d'apporter une aide financière supplémentaire à la banque suisse, a déclenché un nouvel incendie sur les marchés, que la Banque nationale suisse (BNS) s'emploie depuis à circonscrire. J.P.Morgan souligne que les petites banques, selon la définition de la Réserve fédérale américaine (Fed), représentent 30% de l'ensemble des actifs du système bancaire et 38% du total des prêts aux Etats-Unis. Selon les analystes, l'effondrement de SVB et de Signature Bank montre que le resserrement monétaire accéléré de la Fed a un impact sur les banques, notamment sur leurs portefeuilles obligataires. Goldman Sachs a relevé de 10 points de pourcentage, à 35%, la probabilité que l'économie américaine entre en récession au cours des 12 prochains mois, citant notamment les tensions sur les petites banques. (Reportage Aniruddha Ghosh à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)