Etats-Unis: Fusillade dans une école à Nashville, trois enfants tués

(Reuters) - Au moins trois enfants ont été tués lundi matin dans une fusillade dans une école presbytérienne privée à Nashville, dans l'Etat américain du Tennessee, avant que l'assaillant ne trouve la mort à l'issue d'une intervention de la police, ont rapporté des médias et des représentants locaux. Annonçant via Twitter qu'une fusillade était survenue à l'école du Covenant, la police de Nashville a fait savoir que le suspect était mort, sans donner de précisions sur son identité ni sur l'intervention des forces de l'ordre. Un hôpital local a confirmé que trois enfants avaient succombé à leurs blessures par balles. Les pompiers de Nashville ont auparavant déclaré qu'ils intervenaient dans cette école, où se trouvaient plusieurs "victimes", sans préciser le nombre de morts éventuels et de blessés. L'école du Covenant compte environ 200 élèves des niveaux maternelle et primaire, selon son site officiel. (Reportage Kanishka Singh à Washington; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)