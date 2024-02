Etats-Unis: Fusillade à Kansas City près d'une parade célébrant la victoire au Super Bowl

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Plusieurs personnes ont été touchées par balles mercredi à Kansas City, dans l'Etat américain du Missouri, à proximité du lieu où se déroulaient une parade et des festivités pour célébrer la victoire de l'équipe de NFL de la ville, les Chiefs, au Super Bowl, l'un des événements sportifs les plus populaires. On ne connaît pas dans l'immédiat l'état de santé des victimes. La police a annoncé l'arrestation de deux personnes armées. D'après la chaîne de télévision locale KSHB 41, citant les autorités, il y a 10 victimes, dont des enfants, sans que l'on ne sache s'il s'agit exclusivement de blessures par balle. (Reportage Steve Gorman et Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)