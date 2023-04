Etats-Unis: Fox News se sépare de son présentateur trumpiste Tucker Carlson

NEW YORK (Reuters) - Fox News et son présentateur vedette Tucker Carlson ont décidé de se séparer, a annoncé la chaîne conservatrice américaine. Cette séparation aux allures de désaveu intervient quelques jours après que la maison mère de Fox News, Fox Corp, a accepté de verser 787,5 millions de dollars à Dominion Voting Systems pour éviter un procès en diffamation sur la couverture de l'élection présidentielle de 2020. Tucker Carlson fait partie des présentateurs de Fox News qui ont relayé les accusations sans fondement de Donald Trump sur une fraude électorale de grande ampleur au profit de Joe Biden menée par le truchement des machines à voter de Dominion, tout en n'en croyant pas un mot, comme l'ont montré des échanges internes rendus publics. Il aurait été un témoin clé du procès intenté par Dominion contre Fox News. La société canadienne réclamait 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts. "Tucker Carlson Tonight", dont le dernier épisode a été diffusé vendredi soir, était l'émission la plus regardée par les Américains âgés de 25 à 54 ans sur l'ensemble des chaînes câblées, attirant régulièrement plus de trois millions de spectateurs, dont de nombreux partisans de Donald Trump. "Nous le remercions pour tout ce qu'il a apporté à la chaîne en tant que présentateur et auparavant comme contributeur", a commenté Fox News sans préciser la raison de son départ. (Rédigé par Helen Coster, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)