Etats-Unis : Fin de la grève des scénaristes avant un vote sur l'accord trouvé avec les studios

Crédit photo © Reuters

LOS ANGELES (Reuters) - Le syndicat des scénaristes d'Hollywood, la Writers Guild of America (WGA), a déclaré que ses membres pourraient reprendre le travail mercredi, alors que se déroulera un vote devant approuver l'accord trouvé dimanche avec les principaux studios américains. Les dirigeants de la WGA se sont prononcés à l'unanimité pour une fin du mouvement de grève mercredi, a indiqué le syndicat dans un communiqué. Les 11.500 membres du syndicat ont jusqu'au 9 octobre pour approuver le contrat de trois ans prévu par l'accord. Les scénaristes semblent avoir obtenu des concessions sur leurs principaux griefs, notamment concernant une augmentation des salaires, une hausse des cotisations de santé et l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'accord de la WGA, bien qu'il constitue une étape importante, ne permettra pas un retour à la normale à Hollywood, même s'il est ratifié. Le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA reste à ce jour en grève. (Reportage Lisa Richwine et Dawn Chmielewski; version française Camille Raynaud)