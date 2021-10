Etats-Unis : Evans (Fed) estime toujours que la hausse de l'inflation est passagère

(Reuters) - Charles Evans, le président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré mardi continuer de croire que les pressions sur l'offre étaient à l'origine de la récente augmentation des prix et que, bien que celle-ci soit plus élevée et puisse durer plus longtemps que prévu, l'inflation ralentirait.

Au cours d'une interview à la chaîne américaine CNBC, Charles Evans a déclaré que l'inflation, qui devrait selon lui atteindre 3,5% ou 4% cette année, pénalisait les revenus et les salaires.

"C'est donc un problème que nous surveillons de près, mais ce n'est pas vraiment un problème de politique monétaire, c'est un problème d'infrastructure et d'approvisionnement pour le moment", a-t-il dit.

Le responsable de la Fed a également réitéré son point de vue, conforme à celui de la plupart de ses homologues, selon lequel la banque centrale américaine est proche du moment où elle commencera à réduire ses achats mensuels d'actifs, précisant qu'il ne serait pas surpris que le 'tapering' soit achevé à la mi-2022 ou à l'automne.

(Reportage Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)