États-Unis et Union européenne confirment la fin de leur dispute commerciale sur l'acier

ROME (Reuters) - Les États-Unis et l'Union européenne ont confirmé dimanche avoir mis fin à leur guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium déclenchée par Donald Trump en 2018, tout en s'engageant à travailler dans les deux prochaines années à la conclusion d'un accord mondial sur une production décarbonée.

L'accord, dévoilé samedi par la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, va permettre à une part importante des exportations d'acier et d'aluminium européens vers les États-Unis d'échapper aux droits de douane.

"Je suis heureuse d'annoncer que le président Joe Biden et moi-même sommes parvenus à un accord pour suspendre les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, et pour travailler ensemble sur un nouvel Accord durable mondial sur l'acier", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué conjoint à l'issue d'un entretien entre les deux dirigeants à Rome.

Joe Biden s'est félicité de son côté d'un accord qui va permettre aux deux blocs de se tourner vers l'avenir.

"Les États-Unis et l'Union européenne ont fait une avancée majeure qui va répondre à la menace existentielle du changement climatique tout en protégeant les emplois des Américains et l'industrie américaine", a-t-il dit.

L'accord, qui ne porte que sur l'acier et l'aluminium entièrement produit sur le sol européen, va réduire l'accès au marché américain pour l'acier "sale" produit notamment par la Chine, dont la surproduction subventionnée a inondé le monde, tout en limitant les pratiques anticoncurrentielles d'autres pays, a ajouté Joe Biden.

(Reportage Jeff Mason et Jan Strupczewski ; version française Tangi Salaün)