Etats-Unis et Corée du Sud lancent leurs exercices militaires conjoints

Etats-Unis et Corée du Sud lancent leurs exercices militaires conjoints













SEOUL, 4 mars (Reuters) - Les armées sud-coréenne et américaine ont lancé lundi leurs exercices militaires conjoints, avec un nombre de soldats concernés multiplié par deux par rapport à l'an dernier, ont déclaré des représentants, Séoul et Washington cherchant à mieux contrer la menace croissante représentée par la Corée du Nord. Les exercices annuels dits Bouclier de la Liberté interviennent dans un contexte de tensions accrues dans la péninsule coréenne, alors que Pyongyang continue à développer ses capacités nucléaires avec de multiples essais de missiles et d'autres armes. Ils sont aussi les premiers organisés depuis que la Corée du Nord a décidé en novembre dernier de rompre un pacte militaire entre les deux Corées qui datait de 2018. L'état-major de l'armée sud-coréenne a indiqué que les manoeuvres étaient avant tout destinées à se préparer à neutraliser toute menace nucléaire nord-coréenne, notamment en "identifiant et frappant" des missiles de croisière alors que Pyongyang a testé des missiles qui seraient capables de transporter des têtes nucléaires. La Corée du Nord dénonce les exercices conjoints menés par la Corée du Sud et les Etats-Unis comme une répétition pour une guerre nucléaire. Séoul et Washington affirment qu'il s'agit de mesures défensives face aux menaces de Pyongyang. (Reportage Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)