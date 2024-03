Etats-Unis/Election : La Cour suprême donne gain de cause à Trump dans le Colorado

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Cour suprême américaine a offert lundi à Donald Trump une victoire importante dans sa tentative de se faire réélire président des Etats-Unis en novembre prochain en annulant un jugement l'excluant du scrutin dans le Colorado. Les juges de la Cour suprême à Washington ont annulé la décision rendue le 19 décembre dernier par la plus haute juridiction du Colorado excluant Donald Trump de la primaire du Parti républicain dans cet Etat, organisée mardi. "GRANDE VICTOIRE POUR L'AMÉRIQUE!!!", a écrit Donald Trump sur son réseau social juste après l'annonce de la décision de la Cour suprême. Les magistrats du Colorado avaient considéré que le 14e amendement de la Constitution des Etats-Unis empêchait l'ancien président américain d'exercer à nouveau un mandat électif public. Ils lui reprochaient son implication dans une insurrection pour son rôle dans l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, par ses partisans désireux d'empêcher le Congrès de valider sa défaite face au démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020. A lire aussi... Les juges de la Cour suprême ont déclaré dans leur décision que les Etats ne pouvaient pas invoquer le 14e amendement quand il s'agit d'un mandat fédéral, en particulier de la présidence du pays. Selon eux, seul le Congrès peut dans ce cas intervenir. Donald Trump, qui devrait sauf surprise être à nouveau investi par le Parti républicain pour le scrutin présidentiel de novembre prochain, a été exclu de la même manière des primaires dans le Maine et l'Illinois mais ces décisions ont été suspendues dans l'attente du jugement de la Cour suprême sur la situation dans le Colorado. Cette décision de la Cour suprême est rendue à la veille du "Super Tuesday", au cours duquel des primaires sont organisées dans de nombreux Etats. (Rédigé par Andrew Chung à New York et John Kruzel à Washington, version française Bertrand Boucey, édité par)