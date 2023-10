Etats-Unis : Echec de Jim Jordan pour le poste de 'speaker' de la Chambre, nouveau vote mercredi

Etats-Unis : Echec de Jim Jordan pour le poste de 'speaker' de la Chambre, nouveau vote mercredi













WASHINGTON, 18 octobre (Reuters) - L'élu républicain Jim Jordan, qui brigue le poste de 'speaker' de la Chambre américaine des représentants, où son parti dispose d'une majorité étroite, a reporté à mercredi un nouveau vote sur sa nomination après avoir échoué mardi à obtenir le nombre de voix nécessaires lors d'un premier scrutin. Cet échec alimente les interrogations sur la capacité de l'élu conservateur, président de la commission des Affaires judiciaires de la Chambre, à obtenir le poste et prolonge les remous à la chambre basse du Congrès. Jim Jordan, allié de l'ancien président Donald Trump, a obtenu 200 voix lors du vote tenu mardi, alors qu'il lui en fallait 217 pour être confirmé au poste de 'speaker', vingt élus républicains s'étant prononcés contre. Tous les élus démocrates ont voté pour leur chef de file, Hakeem Jeffries. Le siège de 'speaker' est vacant depuis que le républicain Kevin McCarthy a été déchu le 3 octobre lors d'un vote demandé par un groupe restreint d'élus rebelles au sein de son parti. Steve Scalise, qui avait été au préalable préféré à Jim Jordan lors d'un vote à bulletins secrets interne au Parti républicain, a annoncé la semaine dernière retirer sa candidature, faute d'avoir réussi à rassembler suffisamment de soutiens en vue d'un vote en session plénière. (Reportage David Morgan, Makini Brice et Moira Warburton, avec Katharine Jackson; version française Jean Terzian)