Etats-Unis : Donald Trump reste autorisé à se présenter à la primaire républicaine dans le Michigan

Crédit photo © Reuters

par Andrew Goudsward WASHINGTON (Reuters) - L'ex-président américain Donald Trump, visé par des procédures juridiques demandant son inéligibilité pour l'élection de novembre prochain, a remporté mercredi une victoire dans le Michigan, dont la Cour suprême a refusé de traiter une plainte visant à l'empêcher de prendre part aux primaires dans l'Etat. Quatre électeurs ont saisi la plus haute juridiction du Michigan pour demander que Donald Trump soit exclu de la primaire républicaine dans l'Etat, le 27 février, pour son rôle dans l'assaut meurtrier au Capitole de Washington le 6 janvier 2021, citant un amendement de la Constitution américaine qui interdit de mandat public toute personne ayant pris part à une "insurrection ou rébellion" après avoir prêté serment pour les Etats-Unis. Dans une décision succincte, les juges de la Cour suprême ont dit ne "pas être persuadés que les questions présentées doivent être examinées" par la cour. Via son réseau social Truth, Donald Trump a estimé que la juridiction a "fermement et légitimement rejeté" ce qu'il a présenté comme une "tentative désespérée des démocrates" pour l'exclure du scrutin dans le Michigan. Cette décision de la Cour suprême du Michigan contraste avec celle de la plus haute juridiction du Colorado, saisie pour les mêmes motifs, qui a jugé la semaine dernière que Donald Trump ne pourrait pas figurer sur les bulletins de vote en raison d'une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine. Trump a exprimé son intention de saisir la Cour suprême des Etats-Unis pour faire annuler ce jugement. Donald Trump a été inculpé au pénal au niveau fédéral et dans l'Etat de Géorgie pour ses efforts destinés à inverser les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020, perdue face au démocrate Joe Biden, sans toutefois être inculpé d'insurrection pour les incidents du 6 janvier 2021. Un jugement de la Cour suprême des Etats-Unis pourrait régler la question de l'éligibilité de Donald Trump, qui reste le favori pour l'investiture du Parti républicain en dépit de ses déboires judiciaires. Contrairement à la Cour suprême du Colorado, la plus haute juridiction du Michigan ne s'est pas prononcée sur la participation ou non de Donald Trump à l'insurrection du 6 janvier 2021. Elle a confirmé le verdict rendu lors des précédentes instances selon lequel un tribunal n'a pas à se prononcer sur le sort de primaires électorales. Un avocat des électeurs ayant déposé la plainte a décrit cette décision comme procédurale, notant que la Cour suprême du Michigan les autorisait à relancer la procédure. "La décision de la Cour est décevante mais nous allons continuer de chercher à faire respecter cette disposition constitutionnelle primordiale pour protéger notre république", a déclaré Mark Brewer dans un communiqué. Le Michigan est considéré comme l'un des Etats dits "bascule" pouvant décider de l'issue de l'élection présidentielle au niveau national. (Reportage Andrew Goudsward, Jasper Ward et Ismail Shakil; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)