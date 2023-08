Etats-Unis: Donald Trump plaide non coupable de complot pour inverser le résultat de la présidentielle de 2020

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a plaidé jeudi devant un tribunal de Washington non coupable d'accusations le visant pour avoir mené un complot pour faire inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020. Donald Trump, le favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024, a comparu dans une salle d'audience à Washington, D.C. Le procureur spécial Jack Smith a accusé dans l'acte d'inculpation Donald Trump et ses alliés d'avoir émis de fausses allégations selon lesquelles l'élection était truquée, d'avoir fait pression sur des fonctionnaires fédéraux et des Etats pour qu'ils modifient les résultats du scrutin et d'avoir constitué de fausses listes de grands électeurs pour tenter d'arracher des voix à Joe Biden. L'ancien locataire de la Maison blanche doit répondre de quatre chefs d'accusation : complot visant à commettre une fraude au détriment des Etats-Unis, de subornation de témoins, de conspiration contre les droits des citoyens et de complot pour faire obstruction à une procédure officielle. Le chef d'accusation le plus grave est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans. Donald Trump a qualifié l'inculpation de "chasse aux sorcière" visant à faire dérailler sa campagne. "IL NE ME MANQUE QU'UNE INCULPATION POUR ASSURER MON ELECTION!", a écrit jeudi Donald Trump sur son réseau social avant sa comparution devant le tribunal. (Reportage Sarah N. Lynch, Jacqueline Thomsen, Luc Cohen, Andrew Goudsward, Tim Reid, John O'Connell, Patrick McFarland, rédaction Joseph Ax, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer et Camille Raynaud)