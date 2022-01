États-Unis: Donald Trump Jr et Ivanka Trump assignés à comparaître

NEW YORK (Reuters) - La procureure générale de New York, Letitia James, a assigné à comparaître le fils et la fille aînés de Donald Trump dans l'enquête ouverte pour fraude fiscale visant le groupe de l'ancien président américain.

Les assignations de Donald Trump Jr et d'Ivanka Trump ont été déposées lundi auprès d'un tribunal de l'État de New York à Manhattan.

Letitia James a également assigné l'ancien président à comparaître. Les avocats de la famille Trump tentaient l'empêcher d'interroger Donald Trump et ses enfants, était-il indiqué dans les documents déposés auprès du tribunal.

Les avocats de la famille Trump n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le mois dernier, Donald Trump a intenté une action en justice contre Letitia James pour tenter de bloquer l'enquête civile pour fraude visant la Trump Organization.

Un autre des fils de Donald Trump, Eric Trump, avait été interrogé par le bureau de la procureure de New York en octobre dernier.

(Reportage Jonathan Stempel et Karen Freifeld à New York, avec la rédaction de Washington; version française Camille Raynaud édité par Nicolas Delame)