Etats-Unis : Deux morts après le séisme de magnitude 6,4 au large de la Californie

par Nathan Frandino et Steve Gorman

RIO DELL, Californie (Reuters) - Un puissant séisme de magnitude 6,4 s'est produit mardi au large de la Californie du Nord, à quelques kilomètres de la côte, causant des coupures de courant et des dommages.

Au moins 11 personnes ont été blessées et deux autres sont décédées, victimes d'"urgences médicales" qui se sont produite pendant ou juste après le séisme, selon le bureau du shérif du comté de Humbolt.

Selon l'USGS, la secousse a été enregistrée à 10h34 GMT et son épicentre, dans l'océan Pacifique, était situé à une profondeur de 16,1 kilomètres et à une distance de 12 kilomètres de la ville de Ferndale.

À Ferndale et dans les environs du comté de Humboldt, plus de 72.000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité, selon le site internet de suivi du réseau électrique Poweroutageus.com.

(Avec la contribution de Daniel Trotta, Rich McKay, Brendan O'Brien, Laila Kearney et Akriti Sharma; version française Camille Raynaud)